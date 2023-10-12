"طوفان الأقصى": مقتل المسعف عوض دراوشة من إكسال

تلقت عائلة الشاب عوض موسى دراوشة، اليوم الخميس، نبأ مقتله خلال عمله مسعفا في خدمة "نجمة داود الحمراء"، في أحداث عملية "طوفان الأقصى"، جنوبي البلاد، يوم السبت الماضي.

أُعلن في بلدة إكسال بالقرب من مدينة الناصرة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، عن مقتل الشاب عوض موسى دراوشة خلال عمله سائق سيارة إسعاف ومسعفا في خدمة "نجمة داود الحمراء"، خلال اندلاع أحداث عملية "طوفان الأقصى"، جنوبي البلاد.

وساد الحزن والأسى بين أهله وأصدقائه، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

وجاء في التفاصيل أنه بعد أن فقدت آثاره، منذ يوم السبت الماضي، تلقت عائلة عوض دراوشة من إكسال، اليوم الخميس، خبر مقتله.

ونُشر يوم السبت الماضي عن فقدان المسعف عوض دراوشة من إكسال، وكان الاعتقاد بأنه كان من بين الذين تم احتجازهم ونقلهم إلى قطاع غزة، إلا أن العائلة تلقت، اليوم، بلاغا بأن ابنها قد قُتل بإطلاق النار في منطقة الجنوب.