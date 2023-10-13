استمرار الملاحقات إثر "طوفان الأقصى": اعتقال مرشح لرئاسة بلدية رهط

لم تعرف أسباب اعتقال الهزيل وهو مرشح لرئاسة بلدية رهط بعد، ويبدو أن الخلفية تندرج ضمن الملاحقات ضد المواطنين العرب على خلفية عملية "طوفان الأقصى".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة د. عامر الهزيل من مدينة رهط في منطقة النقب، وذلك ضمن حملة الاعتقالات المتواصلة بحق المواطنين العرب في البلاد منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة في قطاع غزة ضد إسرائيل.

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ولم تعرف أسباب اعتقال الهزيل وهو مرشح لرئاسة بلدية رهط بعد، ويبدو أن الخلفية تندرج ضمن الملاحقات ضد المواطنين العرب على خلفية عملية "طوفان الأقصى".

وشغل الهزيل نائبا لرئيس بلدية رهط، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في موضوع العلوم السياسية، وكان قد أعلن قبل عدة أسابيع ترشحه لرئاسة البلدية.

وحاول "عرب 48" الحديث مع المحامي شحدة بن بري الموكل بالدفاع عن الهزيل، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك وبدورنا سنقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.

ويأتي ذلك فيما تشن الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو شكاوى من قبل مؤسسات وأطراف إسرائيلية.

إلى ذلك، تعرض عشرات المواطنين العرب للفصل من أماكن عملهم كما جرى تهديد طلاب عرب بالفصل بسبب منشورات منددة بالعدوان على قطاع غزة.