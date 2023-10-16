توقيف شاب من رهط أعرب عن "نيّته في أن يكون شهيدًا"

ذكرت الشرطة في بيان، الإثنين، أنه "تم توقيف مواطن من مدينة رهط، 20 عامًا، كان قد نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي نيته في أن يكون ’شهيدًا’ وفق ما كتب".

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، شابا من مدينة رهط في النقب، على خلفية منشورات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في ظلّ الحرب على غزة.

وذكرت الشرطة في بيان، الإثنين، أنه "تم توقيف مواطن من مدينة رهط، 20 عامًا، كان قد نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي نيته في أن يكون ’شهيدًا’ وفق ما كتب".

وأضافت الشرطة أنه "أرفقها بصور وفيديوهات لمخربين على ’واتساب’".

يأتي ذلك فيما تشن الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعرّض عشرات المواطنين العرب للفصل من أماكن عملهم كما جرى تهديد طلاب عرب من الجامعات والكليات المختلفة بالفصل بسبب منشورات منددة بالعدوان على قطاع غزة.

ومددت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، في وقت سابق الإثنين، للمرة الثانية اعتقال د. عامر الهزيل، المرشح لرئاسة بلدية رهط، حتى يوم الخميس المقبل، ضمن حملة الاعتقالات والملاحقات التي تستهدف المواطنين العرب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأطلقت محكمة الصلح في الناصرة، الإثنين، سراح الناشط عيسى فايد، من بلدة يافة الناصرة، بشروط مقيدة وأحالته إلى الحبس المنزلي لمدة ثلاثة أيام، بشرط عدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، حتى يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.