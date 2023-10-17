إغلاق محل تجاري في عرعرة المثلث

جرى إغلاق محل تجاري في بلدة عرعرة المثلث بأمر إداري من الشرطة، لمدة 30 يوما، إثر "تشغيل عمال من الضفة الغربية بدون تصاريح، وخاصة في أيام الحرب".

أغلقت الشرطة الإسرائيلية محلا تجاريا لبيع المواد الغذائية بأمر إداري في قرية عرعرة بمنطقة المثلث، لمدة 30 يوما، بادعاء "تشغيل عمال من الضفة الغربية بدون تصاريح، وخاصة في أيام الحرب".

ووفقا للشرطة فإنه "كجزء من نشاط الشرطة، منع دخول أو توفير مبيت أو تشغيل عمال بدون تصريح، وخصوصا في أيام الحرب والإغلاق الذي فُرض على مناطق السلطة، وقّع قائد لواء الساحل في الشرطة، داني ليفي، أمس الإثنين، أمر إغلاق إداري لمدة 30 يوما ضد محل تجاري في عرعرة، إذ أن استمرار عمله من الممكن ان يسبب خطرا حقيقيا وخشية من المساس بالجمهور".