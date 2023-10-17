العثور على جثة سعيدة ذباح داخل سيارة

وفقا للمعلومات المتوفرة كانت الضحية سعيدة ذباح في طريقها من الضفة الغربية إلى داخل البلاد، وهناك تم اعتراض مركبتها وقتلها وإضرام النار بها، وعُثر على جثتها متفحمة، في وقت لاحق.

عثرت قوات من الشرطة الفلسطينية بعد بلاغ عن حريق داخل مركبة في أحد الأحراش بالقرب من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، على جثة المرحومة سعيدة قاسم ذباح من قرية دير الأسد في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية فإنه وفقا للمعلومات المتوفرة كانت الضحية سعيدة ذباح في طريقها من الضفة الغربية إلى داخل البلاد، وهناك تم اعتراض مركبتها وقتلها وإضرام النار بها، وعُثر على جثتها متفحمة، في وقت لاحق.

وأفادت مصادر محلية أن الضحية سعيدة ذباح من قرية دير الأسد بالأصل، تزوجت في الفترة الأخيرة لشاب من قرية جلجولية وتسكن معه في الضفة الغربية، فيما لم تحدد الشرطة خلفية الجريمة حتى هذه اللحظة.

وتعد جريمة القتل هذه الثالثة منذ بدء الحرب قبل 11 يوما، إذ يشهد المجتمع العربي انخفاضا في نسبة الجريمة من إطلاق نار وجرائم قتل.