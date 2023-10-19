إطلاق سراح عامر الهزيل

قال المحامي شحدة بن بري، لـ"عرب 48" إن "محكمة الصلح في مدينة بئر السبع قررت، اليوم الخميس، إطلاق سراح الدكتور عامر الهزيل، دون شروط مقيدة، وذلك بعد تمديد اعتقاله عدة مرات منذ لحظة اعتقاله الأسبوع الماضي".

أطلقت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، سراح الدكتور عامر الهزيل من مدينة رهط، دون أية قيود.

وجاء القرار بعد الجلسة الرابعة التي عقدت في محكمة بئر السبع بعد اعتقال الهزيل.

واعتُقل الهزيل، يوم الجمعة الماضي، بعد مداهمة منزل العائلة في مدينة رهط، حيث اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها المنزل.

وجاء اعتقال الهزيل بعد نشر مقال تحليلي على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث عن سيناريوهات دخول إسرائيل حرب برية في قطاع غزة، مما اعتبرته السلطات الإسرائيلية "مساعدة للعدو".

ورفضت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، يوم الإثنين الماضي، الاستئناف على قرار تمديد اعتقال الهزيل، وتم تمديد اعتقاله لغاية اليوم الخميس.

وترافع عن الهزيل المحامي شحدة بن بري، وقال لـ"عرب 48" إن "محكمة الصلح في مدينة بئر السبع قررت، اليوم الخميس، إطلاق سراح الدكتور عامر الهزيل، دون شروط مقيدة، وذلك بعد تمديد اعتقاله عدة مرات منذ لحظة اعتقاله الأسبوع الماضي".