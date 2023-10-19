العثور على جثة داخل مركبة محترقة قرب القدس

عُثر فجر اليوم، الخميس، على امرأة جثة داخل مركبة اشتعلت فيها النار، في جبال القدس، بمحاذاة "كيبوتس تسوفا"

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ، بأن "مركز الاستعلامات 102 تلقى، الساعة 4:00، بلاغا عن حريق في جبال القدس. طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على إخماد حريق شب في سيارة بالقرب من كيبوتس تسوفا بجبال القدس. عند تلقي البلاغ ووصول الطواقم شوهد دخان كثيف يتصاعد من المكان وتبين أن النار اشتعلت داخل سيارة كان بداخلها جثة شخص اتضح بعد ذلك أن الحديث يدور عن جثة امرأة". وعليه يجري التحقيق في الملابسات".

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

ولم تُكشف هوية الضحية، ولم تُعرف خلفية الحادث أو أية تفاصيل أخرى، لغاية الآن.