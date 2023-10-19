تصريح ادعاء ضد شابة بـ"جرائم تتعلق بالأسلحة والتحريض على الإرهاب والمس بعلم إسرائيل"

قدمت النيابة العامة تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام للمحكمة ضد شابة من مدينة "نوف هجليل" في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بتهم "جرائم تتعلق بالأسلحة والتحريض على الإرهاب والمس بعلم إسرائيل".

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، فإنه "ألقي القبض على إحدى سكّان نوف هجليل من قبل أفراد شرطة الشّمال بشبهة التّحريض/ دعم الإرهاب بعد مقاطع الفيديو الّتي قامت بتحميلها على وسائل التّواصل الاجتماعيّ. في نهاية تحقيق مكثّف، تمّ تقديم تصريح مدعٍ ضدّها هذا الصباح، من بين أمور أخرى، بتهم جرائم تتعلّق بالأسلحة والتّحريض على الإرهاب والمسّ بشرف علم الدّولة".

وأضافت أنه "إلى جانب النشاط الميداني لشرطة الشمال، تعمل الشرطة باستمرار على مكافحة التحريض على الإرهاب والعنف على شبكات التواصل الاجتماعي. رصدت شرطة الشمال عدة مقاطع فيديو نشرتها، في الأيام الأخيرة، إحدى سكان مدينة نوف هجليل في الـ20 من عمرها، ولديها العديد من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي. شوهد في مقاطع الفيديو محتوى يحرض على الإرهاب والعنف وعبارات مدح منظمة حماس الإرهابية. تمّ فحص المحتويات للاشتباه في ارتكابها جريمة، وتم إجراء تحقيق لرصد مكان المشتبه بها، ومن ثم تم إلقاء القبض عليها. أثناء التحقيق معها، تم رصد عدد من مقاطع الفيديو في هاتفها الخليوي، والتي تم تسجيلها وهي تحمل مسدسًا في عدة مناسبات، كما تم تقديم تصريح للنيابة ضدها بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة غير القانونية".

وأشارت الشرطة إلى أنه "تبين من التحقيق أن المشتبه بها لديها ملف مسجل فيه، وهي تمس بعلم دولة إسرائيل بالسكين في ميدان (تسيون) في القدس، وفي نهاية التحقيق معها تم تقديم تصريح مدعٍ ضدها بشبهة المساس بشرف علم الدولة".

وحذرت الشرطة من أنها "تواصل النشاط بجهد كبير لتحديد مكان المحرضين على العنف وأعمال الإرهاب على شبكات التواصل الاجتماعي وتوقيفهم. إن هذه المحتويات التي تدعو إلى التحريض ضد القوات الأمنية ودعم منظمة إرهابية مع التركيز على هذه الأيام قد تنتهك النظام العام وتعرض سلامة المواطنين للخطر. ستعمل الشرطة على تقديم المحرضين إلى القضاء".