جريمتا إطلاق نار: قتيل في شفاعمرو ومصاب في عرابة

يأتي ذلك مع تصاعد الجريمة والجريمة المنظمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري الذي يشهد تسجيل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا القتل، بلغت 194 قتيلا عربيا، بينهم 15 امرأة.

من مكان الجريمة في عرابة

قُتل مجيد سمير سواعد من شفاعمرو في جريمة إطلاق نار ارتكبت في حي المطلة بالمدينة مساء اليوم الخميس.

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وفي التفاصيل، فإن الضحية أصيب بعيارات نارية في الرأس، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.

الضحية مجيد سواعد

وفي عرابة، أصيب شخص بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار بالمدينة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

يأتي ذلك مع تصاعد الجريمة والجريمة المنظمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري الذي يشهد تسجيل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا القتل، بلغت 194 قتيلا عربيا، بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.