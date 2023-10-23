"طوفان الأقصى": اتهام شاب من الطيبة وتصريح ادعاء ضد أسير محرر من الطيرة

قالت إنه جرى تمديد اعتقال "المشتبه" بعد اعتقاله، قبل أن يتم تقديم تصريح ادعاء ضده وتمديد اعتقاله على ذمة التحقيق.

قدمت النيابة العامة تصريح ادعاء ضد أسير محرر (73 عاما) من مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي، بعد أن نسبت إليه شبهات "التحريض على الإرهاب ودعم وتأييد عمل ومنظمة إرهابية".

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وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الأسير المحرر قبل نحو أسبوع، وبررت ذلك في بيان لها إنها "تلقت بلاغا حول منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن الأسير المحرر "قام من خلال منشوراته بدعم أعمال ومنظمات الإرهاب، بالإضافة إلى التحريض على الإرهاب ووصفه الصهيونية بأنها أسوأ من النازيين"؛ وفقا لما جاء عن الشرطة.

وقالت إنه جرى تمديد اعتقال "المشتبه" بعد اعتقاله، قبل أن يتم تقديم تصريح ادعاء ضده وتمديد اعتقاله على ذمة التحقيق.

إلى ذلك، قدمت لائحة اتهام ضد شاب، في الثلاثينيات من عمره، من مدينة الطيبة نسبت إليه "التحريض على الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية"، مع طلب تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية بحقه.

وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت الشاب بشبهة "نشر منشورات تحريضية وداعمة لتنظيم إرهابي على خلفية الحرب، وأثناء استخدام ملف شخصي وهمي على الشبكة الاجتماعية".

ويأتي ذلك فيما تتواصل حملة الاعتقالات في المجتمع العربي إلى جانب الملاحقات بحق المواطنين سواء في العمل أو التعليم، وذلك منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.