إصابة شخص عربي في إطلاق جنود النار على مركبة في حاجز جبارة

أطلقت قوة من الجنود في حاجز جبارة النار على مركبة، ما أسفر عن إصابة سائقها وهو من مناطق الـ48 بجراح أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من المكان (شاشة)

أصيب شخص عربي من البلاد بجراح من جراء تعرضه لإطلاق نار على يد جنود في حاجز جبارة مساء الخميس.

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وجاء في التفاصيل، أن إطلاق النار على المصاب جرى بعد اجتياز مركبته للحاجز.

وأطلقت قوة من الجنود في الحاجز النار على المركبة، ما أسفر عن إصابته في ظهره؛ وذلك ما أعلنت عنه وزارة الأمن الإسرائيلية.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج؛ من دون معرفة حجم الإصابة ووضعية المصاب.

وادعت وزارة الأمن الإسرائيلية أنه وفقا لتحقيق أولي اتضح بأن السيارة مسروقة.