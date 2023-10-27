استشهاد الأسير المحرر قسام عبد الحافظ برصاص الاحتلال في قلقيلية

أعلنت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، عن استشهاد الأسير المحرر قسام عبد الحافظ برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

استُشهد شاب في مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة قلقيلية في الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشهيد هو الأسير المحرر قسام عبد الحافظ، قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار في المواجهات التي اندلعت، فجر اليوم، في مدينة قلقيلية.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قلقيلية عن إضراب شامل حدادا على روح الشهيد قسام عبد الحافظ.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 20 مواطنا بينهم امرأة، في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، عقب اقتحامها عدة مدن وقرى ومخيمات.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين خلال اقتحامها بلدة نعلين غرب رام الله، وهم: محمد صلاح علي سرور، واحتجزت والده، وصدام نمر نافع، ومحمد نافع نافع، وعبد الله محمد سرور.

كما اعتقلت أربعة مواطنين خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب رام الله، وهم: سامح نبيل عبده، وإبراهيم نصر، وبراء إسكندر عبده، ونعمان حكمت الحنيني.

وفي محافظة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين من بلدة حزما شمال شرق القدس، بينهم شقيقان.

وذكر مركز حزما الإعلامي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت عددا من المواطنين عقب دهم منازلهم واستجواب ساكنينها، وهم: محمد ضيف الله مبارك، وخالد سليمان صلاح الدين، والشقيقين وليد ورشدي كنعان، ورشيد الخطيب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر منصور، خلال اقتحام مدينة نابلس.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل واعتقلت الشاب علي علان.

وفي محافظة أريحا والأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بينهم امرأة، حيث اعتقلت المواطنة ندى اللوزي (57)، وسعيد امطير عقب الاعتداء أفراد عائلته بالضرب، وفراس المقيطي، من مخيم عقبة جبر، ونائب مدير مديرية أوقاف أريحا محمد عويدات من منزله في مخيم عين السلطان، والشاب وديع زهير عوضات المقيطي من منزله بشارع المغطس شرق أريحا.