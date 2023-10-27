29 لائحة اتهام منذ بدء الحرب على غزة: اتهام ناشطة من عارة وشابين وشابة من القدس

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها قدمت 29 لائحة اتهام منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

قدمت محكمة الصلح في الخضيرة اليوم الجمعة لائحة اتهام ضد الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مي يونس، من بلدة عارة، وذلك على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نسبت إليها تهمة "التحريض والتضامن مع منظمة إرهابية (حماس)".

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ومن المزمع أن تعقد جلسة أخرى في ملف الناشطة يونس يوم الأربعاء المقبل بمحكمة الصلح في الخضيرة، فيما يترافع عنها المحامي خالد محاجنة.

وكانت المحكمة قد مددت اعتقال يونس عدة مرات، وذلك بعيد اعتقالها من منزل عائلتها في عارة.

التوزيع الجغرافي لحالات الاعتقال والتحقيق مع المواطنين العرب - رصد مركز "عدالة"

واعتقلت الناشطة يونس يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إذ جرى اقتيادها إلى مركز الشرطة في وادي عارة ومن ثم جرى إحالتها إلى السجن بعد تمديد اعتقالها.

مما يذكر أن يونس تنشط في مجال حقوق الإنسان، وعززت الكثير من المبادرات المجتمعية، حيث كانت قد اعتقلت سابقا على خلفية سياسية.

وفي القدس، قدمت لوائح اتهام ضد شابة، في الثلاثينيات من عمرها، والشابين محمد درويش وزيد غزاوي وكلاهما في العشرينيات من عمريهما، على خلفية منشورات ادعت النيابة العامة أن فيها "تحريض على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية".

كما قدمت لائحة اتهام ضد طفلة (10 سنوات) على خلفية ما ادعته النيابة العامة "التحريض على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية" من خلال منشورات على حسابها على "تيك توك".

إلى ذلك، قالت النيابة العامة إنها قدمت 24 لائحة اتهام أخرى منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما يتعرض المواطنون العرب لحملة اعتقالات وملاحقات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.