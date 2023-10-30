إطلاق سراح يوآف بار من حيفا

سرحت المحكمة في حيفا، اليوم، الناشط السياسي يوآف بار الحيفاوي، بعد أن اعتقلته الشرطة، أمس، ونُقل إلى المستشفى خلال التحقيق.

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

قررت محكمة الصلح في مدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الإثنين، إطلاق سراح الناشط السياسي يوآف بار الحيفاوي، والذي تم اعتقلته الشرطة، أمس، من منزله في حي الحليصة بحيفا.

وقبلت المحكمة ادعاء طاقم عدالة بأنه لم يكن للاعتقال أي أساس قانوني، وأمرت بإطلاق سراحه فورا.

وقال محامي الدفاع عن يوآف بار، مدير مركز عدالة، د. حسن جبارين، لـ"عرب 48" إن "التحقيق مع يوآف بار جرى بسبب مواقفه السياسية، وهو أمر غير قانوني، وما تم جمعه من منزله لا يشكل أي مخالفة قانونية".

وأضاف المحامي جبارين أن "المحكمة وافقت بأن الاعتقال غير قانوني، وغير إنساني، خاصة وأن المعتقل مريض بالسكري ويعاني من مرض القلب كذلك، وقد أوضحت للقاضي بأن مكوث المعتقل في المستشفى إنما هو نتيجة للاعتقال غير القانوني، بالإضافة لذلك فإن القاضي أوضح إمكانية تقديم المعتقل لطلب الحصول على تعويضات جراء اعتقاله غير القانوني".

وتسبب اقتحام الشرطة لمنزل يوآف بار بفوضى كبيرة وأضرار في منزله خلال عملية التفتيش، حيث قامت الشرطة بجمع لافتات كُتبت عليها شعارات تنادي بتحرير الأسرى، وأعلام فلسطين.

يشار إلى أنه تم نقل يوآف بار إلى المستشفى، مساء أمس، وذلك لتدهور صحته خلال التحقيق معه. وجرى التحقيق معه حول مواقفه السياسية، واللافتات وأعلام فلسطين التي وُجدت في بيته.