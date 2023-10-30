تعليق عمل وتحقيق مع معلمة من عرعرة بعد تعرضها للتحريض

حملة التحريض بسبب نشر المعلمة بعض الصور لأطفال ضحايا الحرب من قطاع غزة، بالإضافة إلى صور المعلمة المنشورة على صفحتها الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي قبل عدة سنوات.

تعرضت معلمة من بلدة عرعرة في منطقة المثلث، لحملة تحريض من قبل متطرفين يهود على شبكة التواصل الاجتماعي ومقابل المدرسة التي تدّرس بها المعلمة في مدينة "حريش" المقامة على أراضي أهالي وادي عارة.

ووصلت مجموعة من المتطرفين اليهود، اليوم الإثنين، إلى المدرسة التي تدّرس بها المعلمة منذ مدة، وهتف المتطرفون خارج المدرسة ضد العرب والمعلمة، فيما قررت إدارة المدرسة تعليق عمل المعلمة في الوقت الحالي.

وجاءت حملة التحريض بسبب نشر المعلمة بعض الصور لأطفال ضحايا الحرب من قطاع غزة، بالإضافة إلى صور المعلمة المنشورة على صفحتها الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي قبل عدة سنوات.

وأخرجت الشرطة المعلمة من المدرسة بسبب تواجد مجموعات من المتطرفين بالقرب من مدخل المدرسة، وسط تهديدات للمعلمة، فيما تم تحويل المعلمة للتحقيق في مركز للشرطة على خلفية المنشورات.

وتعمل المعلمة في المدرسة بمدينة حريش منذ مدة وجيزة، إذ تدّرس في مدرسة للمرحلة الابتدائية.