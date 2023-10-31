تقديم لائحة اتهام في جريمة قتل رشا ومحمد عماش من جسر الزرقاء

ذُكر في لائحة الاتهام أنه "دخل المسلحون الثلاثة إلى ساحة منزل عائلة عماش، وأطلقوا عددا كبيرا من الرصاصات، لا يقل عن 25 رصاصة، على المتواجدين في الساحة، بقصد التسبب في مقتلهم. وأدى إطلاق النار إلى وفاة رشا ومحمد".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، أمس الإثنين، لائحة اتهام ضد حسان عماش (21 عاما)، من سكان جسر الزرقاء، بتهم "القتل العمد والشروع في القتل ومخالفات الأسلحة".

ونسبت النيابة للمتهم وآخرين (غير معروفين لغاية الآن) تهم "قتل المرحومة رشا عماش (31 عاما) ومحمد عماش (20 عاما)"، كما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد أحمد عماش (51 عاما) بتهمة "حيازة سلاح".

ويستدل من لائحة الاتهام، التي قدمتها النيابة، أنه "على خلفية خلاف بين المقربين من المتهم حسان وأفراد من عائلة عماش، فإن المتهم تآمر مع ثلاثة آخرين، لقتل أشخاص من عائلة عماش. ويوم 22 تموز/ يوليو 2023، توجه المتهم حسان وآخرون وهم مسلحون بسيارتهم التي يقودها المتهم باتجاه منزل المرحومين، وعندما وصل المتهم حسان والآخرون بالقرب من المنزل قام المتهم بركن السيارة، وترجل منها الثلاثة الآخرون، فيما انتظر المتهم الآخرين في السيارة".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "دخل المسلحون الثلاثة إلى ساحة منزل عائلة عماش، وأطلقوا عددا كبيرا من الرصاصات، لا يقل عن 25 رصاصة، على المتواجدين في الساحة، بقصد التسبب في مقتلهم. وأدى إطلاق النار إلى وفاة رشا ومحمد".

وختمت لائحة الاتهام بالقول إنه "فور ذلك، عاد الثلاثة الآخرون إلى السيارة، واستقلوها، وقام المتهم بقيادة السيارة. وبعد مرور وقت وجيز، دخلت السيارة التي كانت تقل المتهم حسان وآخرين إلى ساحة منزل المتهم أحمد. عند هذه النقطة قام أحد الثلاثة الآخرين بتسليم سلاح (كارلو) إلى يدي المتهم أحمد الذي قام بوضعه تحت شجرة في ساحة منزله".