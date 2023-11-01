مصرع فرج مرعي في حادث طرق بوادي عارة

أسفر حادث طرق وقع في منطقة وادي عارة، مساء أمس الثلاثاء، عن الشاب فرج عبد مرعي من عارة - عرعرة، في العشرينيات من العمر، وإصابة آخر بجروح وصفت بأنها متوسطة.

لقي الشاب فرج عبد مرعي من عارة - عرعرة، في العشرينيات من العمر، مصرعه في حادث طرق وقع على شارع رقم 65 بالقرب من قرية عرعرة، مساء أمس الثلاثاء.

وكان طاقم طبي قد قدم العلاجات الطبية الأولية وأجرى عمليات إنعاش للشاب، إلا أنه في النهاية تم إقرار وفاته. وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل شاب آخر من مكان الحادث ووصفت إصابته بأنها متوسطة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وساد الحزن والأسى بين أهل ضحية الحادث وأصدقائه إثر انتشار نبأ وفاته، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

من مكان الحادث

296 شخصا، بينهم 75 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 296 شخصا، بينهم 75 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

وفي سياق متصل، يستدل من تقرير أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، مؤخرا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.