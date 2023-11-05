الناصرة: إغلاق 4 متاجر إثر "تشغيل عمال بدون تصاريح"

وفقا للشرطة فإنه "منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة وقّع ضبط لواء الشمال على 9 أوامر إغلاق ضد محال تجارية في الناصرة والبعنة وطمرة وعين ماهل ويافة الناصرة والمغار، شمالي البلاد، بسبب تشغيلها عمال بدون تصاريح".

أصدرت الشرطة الإسرائيلية أوامر إغلاق إدارية ضد 4 محال تجارية في مدينة الناصرة، وذلك إثر "تشغيل عمال بدون تصاريح"، وفقا لادعاء الشرطة اليوم، الأحد.

وبحسب الشرطة فإن أوامر الإغلاق الإدارية التي أصدرتها في الأيام الأخيرة، ضد المحال التجارية الأربعة في الناصرة، بينها مخبز ومطعم، جاءت بعد "ضبط عمال، بعضهم من قطاع غزة بدون تصاريح، ويخشى من استمرار هذه المحال بتنفيذ مخالفات مشابهة".

وأشارت الشرطة إلى أنه "منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة وقّع ضبط لواء الشمال على 9 أوامر إغلاق ضد محال تجارية في الناصرة والبعنة وطمرة وعين ماهل ويافة الناصرة والمغار، شمالي البلاد، بسبب تشغيلها عمال بدون تصاريح".

وتواصل الشرطة و"حرس الحدود" مطاردة العمال الفلسطينيين بادعاء "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد".