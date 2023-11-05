5 إصابات بينها خطيرتان في حادث طرق بالنقب

أسفر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 25 بالقرب من مفرق عرعرة النقب، فجر اليوم الأحد، عن خمس إصابات بينها إصابتان خطيرتان.

أصيب خمسة أشخاص، بينهم اثنان بجروح وصفت بأنها خطيرة، من جراء حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 25 بالقرب من مفرق عرعرة النقب، فجر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنّ "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 03:48، عن حادث طرق مروع بين سيارتين على شارع رقم 25 بالقرب من مفرق عرعرة النقب، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصابين وعددهم خمسة، شاب (35 عاما) مصاب بجروح خطيرة وهو ليس بكامل وعيه، وشابة (25 عاما) وهي فاقدة للوعي وبحالة خطيرة، واثنان آخران بجروح متوسطة (75 و18 عاما) وشابة (27 عاما) بجروح طفيفة، وأحيلوا جميعا للعلاج في مستشفى سوروكا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.