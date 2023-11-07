تسريح شابة من شفاعمرو بشروط مقيدة

قال المحامي ماهر تلحمي، الموكل بالدفاع عن الشابة، إنه "تم إطلاق سراح موكلتي بشروط مقيدة، والتي تتضمن إيداع كفالة نقدية قدرها ألفي شيكل، وكفالة طرف ثالث قدرها 5 آلاف شيكل".

قررت المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح شابة (22 عاما) من شفاعمرو، والتي تم اعتقالها أول أمس الأحد، والتحقيق معها بشبهة "التحريض" على حسابها في شبكة التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

وقال المحامي ماهر تلحمي، الموكل بالدفاع عن الشابة، إنه "تم إطلاق سراح موكلتي بشروط مقيدة، والتي تتضمن إيداع كفالة نقدية قدرها ألفي شيكل، وكفالة طرف ثالث قدرها 5 آلاف شيكل، بعد أن طلبت الشرطة من قاضي المحكمة تمديد اعتقالها لمدة ثمانية أيام على ذمة التحقيق معها، بتهمة التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "الشرطة في شفاعمرو كانت قد وجهت أمرا لموكلتي بالحضور لمركز الشرطة في المدينة دون استصدار أمر من المحكمة".

وعن حملات الاعتقال ضد المواطنين العرب قال إنه "نمر في أيام بدون إمكانية لممارسة حق حرية التعبير، إذ أن هذا الحق لم يعد متاحا لمن هو عربي في هذا البلاد خاصة في هذه الفترة، فمن الممكن تفسير أي كلمة تُكتب أو تُقال على أنها تماثل أو تحريض".

وختم المحامي تلحمي بالقول إنه "في هذا الشأن فقد سمحت النيابة العامة للشرطة بالقيام بعمليات اعتقال دون الحصول على أمر من المحكمة قبل الاعتقال، في حين كان سابقا يُمنع قانونيا قيام الشرطة بأي عملية اعتقال دون حصولها على أمر محكمة. بالتالي هذا التغيير يمنح الشرطة أن تعتقل من تريد وكيفما تريد ومتى تشاء".