اعتقال شخص ونجله وضبط 260 ألف شيكل وسلاح في دير حنا

وفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، فإن "أفرادا من الشرطة في اللواء الشمالي ضبطوا، أمس الثلاثاء، سلاحا من نوع (M16) وذخيرة وأجهزة اتصال ومبلغا نقديا قدره 260 ألف شيكل خلال عملية تفتيش داخل منزل في دير حنا".

اعتقلت الشرطة شخصا (50 عاما) ونجله (23 عاما) وضبطت مبلغا قدره 260 ألف شيكل وقطعة سلاح من نوع (M16) وذخيرة في قرية دير حنا بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

ووفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، فإن "أفرادا من الشرطة في اللواء الشمالي ضبطوا، أمس الثلاثاء، سلاحا من نوع (M16) وذخيرة وأجهزة اتصال ومبلغا نقديا قدره 260 ألف شيكل خلال عملية تفتيش داخل منزل في دير حنا".

وأضافت أنه "جرى اعتقال والد (50 عاما) ونجله (23 عاما) وتم اقتيادهما للتحقيق في مركز للشرطة في (مسغاف)، وستنظر المحكمة، اليوم، بطلب الشرطة لتمديد اعتقالهما على ذمة التحقيق بالشبهات المنسوبة إليهما".

ووفقا للشرطة فإنه "في إطار مكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي إلى جانب مواجهة تحديات الحرب، جرى ضبط 613 أداة قتالية (445 قطعة سلاح: 267 مسدسا و178 بندقية، و129 قنبلة و39 عبوة ناسفة) إضافة إلى عشرات أمشاط الذخيرة وذخائر كثيرة في اللواء الشمالي، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم".