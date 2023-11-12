اللقية: وفاة الفتى بلال أبو محارب بعد نصف عام من ضربة شمس

أُعلن في قرية اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء أمس السبت، عن وفاة الفتى بلال أبو محارب عن عمر ناهز 16 عاما، بعد نحو نصف عام من إصابته بضربة شمس.

تُوفي في قرية اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء أمس السبت، الفتى بلال أبو محارب عن عمر ناهز 16 عاما، بعد نحو نصف عام من إصابته بضربة شمس.

وأفاد عدد من الأهالي بأن الفتى كان، في حينه، قد نُقل للعلاج بعد عودته لمنزل العائلة مشتكيا من آلام شديدة في الرأس، إذ تم تقديم العلاج له، ومن ثم نقله لقسم التأهيل في القدس، إلى أن أُعلن عن وفاته.

وساد الحزن والأسى بين أقارب الفتى، وتوافد عدد من أهالي البلدة والمنطقة إلى منزل أسرة المرحوم لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.