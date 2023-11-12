الملاحقة السياسية في ظل الحرب على غزة: 14 لائحة اتهام جديدة

حملة الملاحقة التي تشنها السلطات الإسرائيلية تتواصل في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة، تقديم 14 لائحة اتهام جديدة بحق ناشطين من القدس ومناطق الـ48 بزعم "التحريض" و"دعم منظمات إرهابية"، على خلفية منشورات على مواقع التواصل.

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، 14 لائحة اتهام جديدة ضد مواطنين عرب وذلك في إطار حملة الملاحقة السياسية وكم الأفواه التي تشنها السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين في إسرائيل، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 37 يوما.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

جاء ذلك بحسب ما أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية في بيان صدر عنها اليوم، الأحد، قالت فيه إن عدد لوائح الاتهام التي قدمتها منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد مواطنين عرب بلغ 74 لائحة اتهام، قدمت جميعها بمصادقة المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام.

والتهم التي تنسبها سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة لمعظم الملاحقين تتعلق بـ"دعم الإرهاب" أو "التحريض" أو "التعبير عن دعم أو مناصرة منظمة إرهابية"، فيما تصر الشرطة والنيابة العامة على تمديد اعتقال المعتقلين لفترات طويلة، بحجة استكمال التحقيقات والانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتستهدف لوائح الاتهام فتاة قاصر من أم الفحم بالإضافة إلى شبان من عيلوط وقلنسوة وناشطين من القدس المحتلة، وجميعها على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاركة مواد بصرية على تطبيق "واتساب"، تتعلق بهجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واستعرض بيان النيابة العامة، لوائح الاتهام الأخيرة التي قدمت منذ يوم الخميس الماضي، ومن بينها لائحة اتهام ضد شخص من سكان القدس في الستينات من عمره، تشمل "التحريض على الإرهاب والتعبير عن التضامن مع منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "تشيد وتشجع الأعمال الإرهابية وتعبر عن التماهي مع حركة حماس".

كما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق امرأة من سكان القدس في الأربعينات من عمرها، تشمل "التحريض على الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية منشورات على منصتي "فيسبوك" و"إكس"، بزعم "التحريض على الإرهاب والتضامن مع منظمة إرهابية".

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد فتاة قاصر من أم الفحم، تنسب لها مزاعم بـ"التحريض على الإرهاب ودعم منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية منشورات على منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك"، واستهدفت النيابة العامة شابا من سكان القدس مقدسيا في العشرينات من عمره، بتهمة "التحريض على الإرهاب والكشف عن الانتماء إلى منظمة إرهابية" على خلفية نشر مقاطع فيديو تتعلق بهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على منصة "إنستغرام".

وأفادت النيابة في بيانها بأنها قدمت لائحة اتهام كذلك ضد شاب من سكان القدس في العشرينات من عمره، بـ"تهمة التحريض على الإرهاب والتعبير عن الانتماء إلى منظمة إرهابية وتخريب الأدلة"، على خلفية "نشر عدة مقاطع فيديو في مناسبات مختلفة، تظهر فيها بعض الأحداث المروعة التي وقعت في 7 أكتوبر، إلى جانب تعليقات تحرض على الأنشطة الإرهابية وقام بتخريب هاتفه لمنع استخدامه كدليل".

كما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شخص من سكان القدس في الأربعينات من عمره، تشمل "التحريض على الإرهاب والتعبير عن التضامن مع منظمة إرهابية"، على خلفية نشر مقطعي فيديو على تطبيق "تيك توك" لأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في إشارة إلى هجوم "طوفان الأقصى".

ووجهت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب من سكان الطيبة في الثلاثينات من عمره، تشمل "التحريض على الإرهاب والتعبير عن التضامن مع منظمة إرهابية"، وذلك بدعوى مشاركة على حسابه في "فيسبوك"، "مقطع فيديو يظهر فيه داعية إسلامي فلسطيني معروف من غزة، له مواقف معادية لإسرائيل، يدعو الله بنصر قريب".

وقدمت النيابة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد شاب في العشرينات من عمره من سكان القدس، بادعاء "التحريض على الإرهاب والتعبير عن التضامن مع منظمة إرهابية"، على خلفية نشر عدد من مقاطع الفيديو والصور التي توثق عمليات لمقاتلي المقاومة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووجهت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب من سكان عيلوط في العشرينات من عمره، بادعاء "التحريض على الإرهاب والتعبير عن التضامن مع منظمة إرهابية"، على خلفية نشر مقاطع فيديو على تطبيق المراسلات "واتساب"، توثق عمليات لمقاتلي المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب في العشرينات من عمره من سكان القدس، بادعاء "التحريض على الإرهاب والتعبير عن التضامن مع منظمة إرهابية"، على الخلفية ذاتها، بما في ذلك نشر منشورات قديمة أشاد فيها بعدد من القيادات الفلسطينية، من بينهم مؤسس حركة حماس، أحمد ياسين، ومؤسس حركة الجهاد الإسلامي، فتحي الشقاقي.

ووجهت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شابة في العشرينات من عمرها من سكان قلنسوة، بتهمة "إبداء الدعم لمنظمة إرهابية"، على خلفية "تحميل مقطع فيديو على تطبيق واتساب تظهر فيه صورة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مع التعليق: لدي أقوى جيش في العالم كله، لتتبدل الصورة بصورة تظهر مقاتلي المقاومة مع تعليق ساخر".

كما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب في العشرينات من عمره من سكان القدس، بتهمة "التحريض على الإرهاب والتعبير عن التضامن مع منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية مشاركة صورة توثق أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مرفقة بهاشتاغ "#طوفان_الأقصى".

ووجهت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب في العشرينات من عمره من سكان القدس، بادعاء "التحريض على الإرهاب والتعبير عن التضامن مع منظمة إرهابية"، على خلفية "نشر صورتين على حسابه على إنستغرام" توثق أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب في العشرينات من عمره من سكان القدس، بدعوى "إبداء الدعم لمنظمة إرهابية"، على خلفية "نشر مقطع فيديو على موقع إنستغرام يظهر فيه أحد نشطاء حماس وهو يحمل سلاحا ويردد مقطعا من القرآن".