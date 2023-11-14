اتهام شاب من دبورية بـ"التحريض على الإرهاب" وتمديد اعتقال شابة من الرينة

قدمت لائحة اتهام ضد شاب من دبورية بـ"التحريض على الإرهاب"، وجرى تمديد اعتقال شابة من الرينة، بشبهة "كتابة منشورات تدعم وتتعاطف مع منظمة إرهابية"، وفقا لادعاء الشرطة.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في مدينة الناصرة لائحة اتهام ضد أحد سكان قرية دبورية نسبت إليه "التحريض والانتماء لمنظمة إرهابية". ومددت محكمة الصلح في الناصرة اعتقال شابة من الرينة، لغاية يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بشبهة "نشر كتابات تدعم وتتعاطف مع منظمة إرهابية".

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنه "في نهاية تحقيق مكثف أجرته شرطة الشّمال، تمّ تقديم لائحة اتّهام ضدّ أحد سكّان دبورية بتهمة التّحريض والانتماء إلى منظمة إرهابيّة. إلى جانب الجهوزية الميدانية المكثفة، تقوم شرطة الشمال بالتعامل بحزم ودون هوادة مع أي مظهر من مظاهر التحريض على الإرهاب والعنف".

وأضافت أنه "في تاريخ 24.10.2023 إثر عدد من المنشورات التي نشرها المشتبه على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثنى فيها ومدح منظمة حماس (هذا اليوم سيُخلّد في التاريخ إلى الأبد، وبعده سيكون هناك الكثير من الألم والكثير من الفخر). وفي منشور آخر كتب (عصابة إجرامية عبارة عن فقاعة هواء موجودة عندهم عدة طائرات.. غزة وحدها ستعلمكم، نحن في مزبلة التاريخ)، فقد تم إلقاء القبض على المشتبه به وضبط عدد من الأعلام الفلسطينية وأعلام أخرى خلال تفتيش منزله، وفي نهاية تحقيق مكثف، تم تقديم لائحة اتهام ضده، صباح اليوم، من خلال مكتب النيابة العامّة في لواء الشمال".

وأعلنت الشرطة عن ـنه "في نشاط آخر، تم إلقاء القبض على مواطنة (25 عاما) من قرية الرينة، بسبب منشوراتها التي تدعم وتتعاطف مع منظمة إرهابية، وتم التحقيق مع المشتبه بها، ومددت محكمة الصلح في الناصرة توقيفها حتى 15.11.2023".

وهددت الشرطة بأنها "ستستمر شرطة إسرائيل في العمل على تحديد هوية المحرضين على العنف وأعمال الإرهاب والتعامل معهم، وأولئك الذين يتعاطفون ويشيدون بهذه الأعمال في زمن الحرب، وفي شبكات التواصل الاجتماعي وفي أي مكان آخر".