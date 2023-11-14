تمديد اعتقال شاب من حيفا وشابة من سخنين بشبهة خط شعارات "داعمة لغزة"

مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، اعتقال شاب من المدينة وشابة من سخنين ، للمرة الثانية، لغاية يوم غد الأربعاء، وذلك لاستكمال التحقيق بالشبهة التي نسبتها إليهما الشرطة وهي خط شعارات "داعمة لغزة".

ووفقا للشرطة فإن "الاعتقال جاء بعد العثور على رسم جداريات مؤيدة لغزة على جدران بنايات عمومية وأعمدة في مدينة حيفا".

وشارك الشابة والشابة بالجلسة عبر الصوت فقط، وليس كما جرت العادة عبر السكايب أو الفيديو بتطبيق (واتساب).

وكانت الشرطة قد اعتقلت أحد سكان حيفا وشابة من سخنين، في العشرينيات من عمريهما، بعد أن "وثقتهما كاميرا للمراقبة وهما يخطان الشعارات على الجدران، وتركهما للمكان بعد ذلك".