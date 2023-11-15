إطلاق سراح محام من شفاعمرو بشروط مقيدة

أطلقت المحكمة في عكا، اليوم الأربعاء، سراح محام من مدينة شفاعمرو بشروط مقيدة بينها الحبس المنزلي لمدة 7 أيام ومنعه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمدة 15 يوما، وإيداع كفالة طرف ثالث قدرها شيكل.

أطلقت محكمة الصلح في مدينة عكا، صباح اليوم الأربعاء، سراح محام من مدينة شفاعمرو، بشروط مقيدة، ومنها الحبس المنزلي لمدة سبعة أيام ومنعه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمدة 15 يوما، وإيداع كفالة طرف ثالث قدرها شيكل.

ورافع عن المحامي كل من المحامي داود نفاع والمحامي عنان عليان.

وكانت محكمة الصلح في عكا قد مددت، يوم الخميس الماضي، اعتقال المحامي من شفاعمرو لمدة ثلاثة أيام، على ذمة التحقيق بشبهة "نشر كلمات مدح ودعم لحركة حماس".

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "شرطة الشمال ألقت القبض على محام من سكّان مدينة شفاعمرو أبدى انتماءه إلى حركة “حماس” الإرهابيّة القاتلة، وقال “هناك احتمال أن يصادف شهر رمضان القادم عمليّة التّهجير الإسرائيليّ”".