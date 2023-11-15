تمديد إضافي لرخص القيادة ورخص المركبات بسبب الحرب

"أمر تمديد صلاحية الأمر المؤقت لمدة 60 يومًا إضافية، مما يعني أن رخص القيادة التي انتهت صلاحيتها بين 07.10.2023 حتى 06.01.2024، سيتم تمديدها لمدة 90 يومًا بدءًا من انتهاء صلاحية الأمر. رخصة القيادة".

أعلنت وزارة المواصلات والأمان على الطرق الإسرائيلية، ميري ريغيف، عن تمديد إضافي لرخص القيادة ورخص المركبات المختلفة في البلاد، إثر الأوضاع الأمنية.

وأفادت الوزارة بأنه "سيتم تضمين دفع رسوم تمديد الترخيص في مبلغ الرسوم المحدثة لتجديد الترخيص الذي سيتم إرساله إلى صاحب الترخيص. مكاتب الترخيص في جميع أنحاء البلاد مفتوحة لجمهور السائقين، باستثناء مكاتب الترخيص في مدينتي سديروت ونتيفوت".

وأوصت وزارة المواصلات جمهور السائقين بـ"إجراء اختبارات الترخيص الدورية قبل الموعد المحدد ودون أي تأخير".

وكانت وزيرة المواصلات قد وقعت في بداية الحرب، على "أمر مؤقت صالح حتى 6.11.2023، يقضي بتمديد صلاحية رخص القيادة لمدة 90 يومًا بسبب الحرب".

ووقعت وزيرة المواصلات، حديثا، على "أمر تمديد صلاحية الأمر المؤقت لمدة 60 يومًا إضافية، مما يعني أن رخص القيادة التي انتهت صلاحيتها بين 07.10.2023 حتى 06.01.2024، سيتم تمديدها لمدة 90 يومًا بدءًا من انتهاء صلاحية الأمر. رخصة القيادة".

بالإضافة إلى ذلك، وقعت الوزيرة أيضًا على "تمديد صلاحية تراخيص المركبات لمدة 60 يومًا إضافية. هذه هي تراخيص المركبات التي ستنتهي صلاحيتها في الفترة من 07.11.2023 حتى 06.12.2023، وبالتالي فإن التمديد لمدة 60 يومًا سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من انتهاء صلاحية رخصة المركبة".

كما مددت وزارة المواصلات "تصاريح المَرأَب لمعدات الهندسة الميكانيكية من نوع الآلات المتنقلة، والتي تنتهي حتى 6.12.2023، سيتم تمديد صلاحية الشهادات تلقائيًا حتى 31.01.2024 أو بعد 30 يومًا من انتهاء الحرب".