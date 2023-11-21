تمديد اعتقال محمد جبارين وأحمد خليفة

قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم، تمديد اعتقال الناشطين محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة من أم الفحم، لغاية تقديم تقرير ضابط السلوك الذي سيصدر حتى موعد أقصاه 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، اعتقال الناشطين محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة من مدينة أم الفحم، وذلك لغاية تقديم تقرير ضابط السلوك الذي سيصدر حتى 28 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ومددت محكمة الصلح اعتقال جبارين وخليفة عدة مرات، وذلك منذ اعتقالها على خلفية المظاهرة والمسيرة، إذ عقدت الجلسات في محكمتي الصلح بمدينتي عكا وحيفا.

ويترافع عن الناشطين مركز عدالة الحقوقي الممثل بالمحامي د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني، والمحامية أفنان خليفة.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت إلى المحكمة في حيفا، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام بحق الناشطين محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة من أم الفحم، وذلك بعد اعتقالهما يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم بعد اقتحام الشرطة وقمعها مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة. وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لاعتقال الناشطين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.