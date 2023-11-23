تسريح شاب وشابة بشروط مقيدة بعد اتهامهما بخط شعارات داعمة لغزة

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الشاب والشابة يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، نسبت إليهما "الإخلال بالأمن العام، إزعاج وتهديد سلامة الجمهور، وتخريب ممتلكات".

من المحكمة في حيفا بعد تمديد اعتقالهما في مطلع الأسبوع

أفرجت محكمة الصلح في حيفا اليوم الخميس عن شاب من مدينة حيفا وشابة من مدينة سخنين بشروط مقيدة، بعد أن نسبت إليهما تهمة خط شعارات داعمة لغزة في حيفا.

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وقد جرى الإفراج عن الشاب والشابة بشروط مقيدة من بينها الحبس المنزلي حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية، إيداع كفالة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل وأخرى من طرف ثالث بقيمة 5 آلاف شيكل، ومنعهما من السفر لمدة 180 يوما، ومنعهما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنع التواصل في ما بينهما وكذلك مع الشهود.

وكانت الشرطة قد اعتقلتهما يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري على خلفية كتابة عبارات جدارية اشتملت على دعم وتعاطف مع قطاع غزة.

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الشاب والشابة يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، نسبت إليهما "الإخلال بالأمن العام، إزعاج وتهديد سلامة الجمهور، وتخريب ممتلكات".

إلى ذلك، أطلقت المحكمة نفسها اليوم سراح ناشط من حيفا وهو طالب في جامعة حيفا بعد أن جرى تبرئته من الشبهات المنسوبة إليه، وذلك بعد اعتقاله يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر على خلفية منشور على شبكة التواصل الاجتماعي.