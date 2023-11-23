قررت المحكمة في مدينة الناصرة، اليوم، تمديد اعتقال جامعيات من منطقة الناصرة بزعم "التحريض على الإرهاب".

مددت محكمة الصلح في الناصرة، بعد ظهر اليوم الخميس، اعتقال 3 طالبات يدرسن في كلية "نوف هجليل"، لغاية يوم الأحد المقبل، وطالبة أخرى لغاية يوم الإثنين، من أجل فحص إمكانية تقديم لائحة اتهام بشبهة "التماثل مع تنظيم إرهابي"، و"التحريض على الإرهاب"، وذلك بعد نشرهن صورا ومضامين على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس على منطقة "غلاف غزة" الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

والطالبات الجامعيات الأربع من الناصرة ويافة الناصرة وإكسال والعزير، اعتقلتهن اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر الأحد الماضي، ونسبت إليهن "التحريض على الإرهاب، والتماثل مع حركة حماس".

ونددت الهيئة المشتركة للكتل الطلابية في المعاهد العليا، صباح يوم الأحد الماضي، باعتقال الطالبات، وخمسة آخرين في الأسبوع الماضي، "بعد أن تم اعتقالهم بطريقة همجية تهدف لإهانة الطلاب والاستمرار بسياسة الترهيب والترعيب تجاه المجتمع العربي في الداخل".

وقالت إن "كافة هذه الاعتقالات تأتي على مجرد التفاعل مع منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي وليس أي كتابة ولا تعبير عن موقف حتى، وهو ما يُعدُّ سابقة خطيرة على مستوى العالم".

وأشارت الهيئة الطلابية المشتركة إلى أن "هناك حواليّ 160 طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات والكليات في البلاد يتعرضون لإجراءات تأديبية ولجان طاعة على منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي".

واستنكرت الهيئة الطلابية "حملة التحريض المستمرة والاعتقالات على الطلاب الجامعيين في المعاهد العليا"، مؤكدة أن "هذه الحملات تتواصل لما يمثله هؤلاء الطلاب والطالبات من نجاحات أكاديمية وإنجازات علمية وتفوق مهني ووعي وانتماء لمجتمعهم، وأن هذه الشريحة ستستمر في التفوق العلمي والثقافي على الرغم من كل ما يحصل".