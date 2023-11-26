رد استئناف ضد تمديد اعتقال شاب من شفاعمرو إثر اتهامه بـ"التماثل والتحريض على الإرهاب"

رفضت المحكمة، اليوم، استئنافا على قرار تمديد اعتقال الشاب وليد عزام من مدينة شفاعمرو، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية في التهم المنسوبة إليه "التحريض على الإرهاب، والتماثل مع تنظيم إرهابي".

ردت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، الاستئناف على قرار محكمة الصلح تمديد اعتقال الشاب وليد عزام من مدينة شفاعمرو، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية في التهم المنسوبة إليه "التحريض على الإرهاب، والتماثل مع تنظيم إرهابي".

ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للشاب وليد عزام، في الأربعينيات من عمره، "التحريض على الإرهاب والتعبير عن الانتماء إلى منظمة إرهابية"، وزعمت النيابة في لائحة الاتهام، أن عزام "نشر في مناسبات مختلفة على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بدءا من يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، منشورات تضمنت دعوة مباشرة لارتكاب عمل إرهابي".

وذكرت أنه "في إحدى المرات شارك المتهم خطابا مدته 20 دقيقة لأبي عبيدة، الناطق بلسان الجناح العسكري لحركة حماس..".

وجاء في قرار المحكمة أنه "لا مكان، لغاية الآن، للاكتفاء ببديل وفق شروط مقيدة عن الاعتقال كما اقترح المتهم، تحت رقابة أبناء عائلته، بسبب خطورة الأوضاع وخطورة التهم المنسوبة للمتهم".