كفر قاسم: إصابة خطيرة لشابة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في كفر قاسم عن إصابة شابة (21 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة؛ فيما لم تبلغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به.

أصيبت شابة، تبلغ 21 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة كفر قاسم، مساء الإثنين.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابة، وقد عانت من جروحا خطيرة من جراء اختراق عيارات نارية لجسدها.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "فولفسون" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.