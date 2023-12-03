إطلاق سراح إمام مسجد في الفرديس اعتقل إثر خطبة جمعة

إطلاق سراح إمام مسجد في الفرديس دون شروط مقيدة، بعد أن كانت الشرطة قد اعتقلته في أعقاب خطبة الجمعة بزعم "التماهي مع العدو ودعم غزة".

أطلقت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الأحد، سراح إمام مسجد من بلدة الفريديس، حسن مرعي، دون أي شروط تقيدية، وذلك بعد اعتقاله أمس السبت، بادعاء "التماهي مع العدو".

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واعتقلت الشرطة مرعي على خلفية خطبة ألقاها يوم الجمعة الماضي على المصلين في بلدة الفريديس، وفي أعقابها جرى اعتقاله.

ونسبت الشرطة لمرعي مزاعم بـ"التماهي مع العدو ودعم غزة وسكانها وتوجيه تهديدات، ودعم إرهابيي حماس وأعمالهم"، وعلى ذلك تم اعتقاله.

حسن مرعي

وفنّد طاقم الدفاع الذي ترافع عن الشيخ كل الادعاءات التي وجهتها الشرطة بحقه، وقررت المحكمة إطلاق سراحه، دون أي شروط تقيدية.

وحضر جلسة المحكمة مجموعة من المتضامنين مع مرعي، إلى جانب رئيس مجلس الفريديس المحلي، أيمن مرعي.

وترافع عن مرعي المحامون رمزي كتيلات، ورفعت مرعي، ومحمد برية، وأشرف حجازي.