الطيبة: اتهام شاب بـ"الانتماء والضلوع بعمليات منظمة إرهابية" في طولكرم

بحسب ما جاء في لائحة الاتهام، فإن "مصاروة قام في واقعتين منفصلتين بشهري آذار/ مارس وأيار/ مايو 2023 برفقة آخرين بإلقاء عبوات أنبوبية مرتجلة نحو آليات للجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن انفجار إحداها قرب مركبة عسكرية".

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الشاب محمود مصاروة (19 عاما) من مدينة الطيبة، نسبت إليه "الانتماء لمنظمة إرهابية هي كتيبة نور شمس والمساعدة خلال الحرب والضلوع في عمل إرهابي بهدف التسبب بإصابة عمدا".

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وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال مصاروة حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية، ومن بين التهم التي نسبت إليه "مساعدة العدو في الحرب والانتماء بمنظمة إرهابية والتدريب واستخدام السلاح لأهداف إرهابية والضلوع في عمل إرهابي بهدف التسبب بإصابة عمدا".

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "مصاروة كان يزور مخيم نور شمس في طولكرم بيهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، حيث كان يعمل لصالح كتيبة نور شمس، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 بدأ ضلوعه في عمليات المنظمة وحربها ضد إسرائيل".

وأضافت أن "مصاروة كان يتجول في مخيم نور شمس في عشرات المرات وبحوزته أسلحة مختلفة تلقاها من المنظمة، وكان يطلق النار في الهواء بالمخيم وباتجاه أهداف متحركة كجزء من التدريب على استخدام السلاح لتنفيذ عمليات إرهابية، كما قام بصنع نحو 60 عبوة أنبوبية مرتجلة احتوت على مواد متفجرة".

وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام، فإن "مصاروة قام في واقعتين منفصلتين بشهري آذار/ مارس وأيار/ مايو 2023 برفقة آخرين بإلقاء عبوات أنبوبية مرتجلة نحو آليات للجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن انفجار إحداها قرب مركبة عسكرية".

وورد في لائحة الاتهام أن "مصاروة كان ينقل معلومات للمنظمة حول أماكن قوات الجيش وحول حاجز ’تئنيم – جبارة’ المحاذي للمخيم عند عبوره منه باتجاه منزله في الطيبة، كما عمد على توفير أدوات للأسلحة والطعام للعناصر الآخرين الذين اختبأوا في مواقع بالمخيم، وعمل على مراقبة قوات الجيش عند دخولها إلى المخيم".