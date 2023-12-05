اتهام شاب من اللد بتهديد عناصر للشرطة بالمنشار

قدمت لائحة اتهام ضد أحد سكان اللد، في العشرينيات من عمره، بعد أن "هدد أفراد الشرطة بالمنشار، بعد أن قام أفراد من وحدة حرس الحدود والشرطة، الأسبوع الماضي، بتفتيش منزل في اللد، وواجهوا رفض المتهم".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة اليوم، الثلاثاء، لائحة اتهام ضد أحد سكان مدينة اللد، نسبت إليه "تهديد عناصر للشرطة بالمنشار".

وتم تمديد حبس المتهم وتقديم طلب بحبسه لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

وجاء في التفاصيل أنه "تم تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان اللد، في العشرينيات من عمره، بعد أن هدد أفراد الشرطة بالمنشار، وذلك بعد أن قام أفراد من وحدة حرس الحدود والشرطة، الأسبوع الماضي، بتفتيش منزل في اللد، وواجهوا رفض المتهم وهو من سكان الحي، والذي هددهم بالمنشار".

ووفقا لادعاء النيابة في لائحة التهام فإن "المتهم صرخ (أنا مبسوط مما فعلوه بكم في غزة. سأقتلكم جميعا".