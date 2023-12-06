المحكمة ترفض تسريح يوسف ذياب وتقضي بحبسه حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية

أبقت المحكمة، اليوم الأربعاء، الشاب يوسف ذياب من مدينة حيفا رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

قررت المحكمة في حيفا، اليوم الأربعاء، إبقاء الناشط يوسف ذياب من المدينة رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الناشط يوسف ذياب من حيفا، يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد التحقيق معه حول منشورات في شبكة التواصل الاجتماعي، على خلفية الأحداث الأخيرة والحرب على غزة، اعتبرتها السلطات "منشورات تحريضية" و"تماثلا مع تنظيم إرهابي".

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، يوم تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لائحة اتهام ضد يوسف ذياب من المدينة، على خلفية النشر في شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المجتمع العربي شهد حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين على خلفية النشر في شبكات التواصل الاجتماعي، تعتبرها الشرطة "منشورات تحريضية تهدد سلامة الجمهور".