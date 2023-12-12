أوامر هدم لتسعة منازل في جت المثلث

غرة: "المجلس سيستخدم كل الأدوات الموجودة بحوزته، سواء القانونية والتخطيطية أو غيرها، لإزالة خطر الهدم المحدق، وسنكون مع أصحاب البيوت طيلة الوقت ولن نتركهم لوحدهم".

الاجتماع الطارئ في مجلس جت المحلي، مساء أمس

عقد مجلس جت المحلي، مساء أمس الإثنين، اجتماعا طارئا في قاعة الجلسات، في أعقاب تسليم أوامر إخلاء وهدم فورية لعدد من أصحاب المنازل في المنطقة الجنوبية الغربية للقرية بمنطقة المثلث.

وشارك في الاجتماع الذي دعי إليه المجلس المحلي، عدد من أصحاب البيوت المهددة بالهدم، وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى مهندس المجلس محمد أبو ناصر.

وسلمت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء أوامر هدم لتسعة منازل تقع في الحي الجنوبي الغربي للقرية، بذريعة البناء دون ترخيص. ونوقشت في الاجتماع سبل التصدي لهذه الأوامر في الجانبين القانوني والتخطيطي، بالإضافة إلى المسار الشعبي.

وطرحت في الاجتماع أهمية التعاون بين أصحاب المنازل المهددة بالهدم، وبين المؤسسات التابعة للمجلس المحلي في قرية جت، بهدف تقارب وجهات النظر والعمل على توحيد الصف في محاولة لتخفيف الأضرار وإلغاء أوامر الهدم.

وقال رئيس المجلس المحلي في جت، المربي خالد غرة، لـ"عرب 48" إن "المجلس سيستخدم كل الأدوات الموجودة بحوزته، سواء القانونية والتخطيطية أو غيرها، لإزالة خطر الهدم المحدق، وسنكون مع أصحاب البيوت طيلة الوقت ولن نتركهم لوحدهم".

وأضاف أن "المجلس يعمل على إيداع خارطة ونحن الآن في مرحلة متقدمة من التخطيط، إذ سيتم تقديم الخارطة الجديدة التي ستضم عددا من المناطق في القرية، خلال الأسبوعين المقبلين، للجنة التنظيم المحلية ومن ثم نقلها للجنة اللوائية لكي نبدأ بالتخطيط الكامل بهدف المصادقة عليها، وآمل قريبا أن نزيل شبح الهدم عن المنازل في جت".

وأكد رئيس المجلس أن "قضية إصدار أوامر الهدم بحق تسعة منازل باتت تشغل عقل كل مواطن في جت، لا بل هي حديث الساعة في الشارع الجتّي في الأيام الأخيرة، وذلك بعد أن قمنا، يوم الجمعة الماضي، بالنشر عن إصدار أوامر هدم لتسعة منازل تقع جنوبي غربي القرية".

وختم غرة بالقول إن "العمل على التخطيط والمصادقة على الخرائط التفصيلية لم يبدأ أمس، إنما مع بداية الدورة الحالية، فمنذ اليوم الأول عملنا على تجديد العمل على خارطة الزعارير التي قدمنا هذا الأسبوع الرد على الاعتراضات المقدمة، ونحن بصدد تحديد جلسة للمصادقة الأخيرة عليها، وفي حد أقصى خلال الشهرين ستتم المصادقة عليها".

وقال مهندس المجلس المحلي في جت، محمد فواز أبو ناصر، لـ"عرب 48" إنه "بعد الحديث مع لجنة التنظيم والبناء المحلية، طمأنونا بأن عمليات الهدم لن تُنفذ، ولكن نحن لا نكتفي بهذه الوعود، ولذلك علينا استخدام جميع الوسائل المتاحة للتوصل إلى حل جذري للمنازل المهددة بالهدم".