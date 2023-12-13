أمر إغلاق إداري لمحل تجاري في يركا

أجرت الشرطة تحقيقا، وتم عقد جلسة استماع لصاحب المحل التجاري، يوم أمس، على يد وحدة الترخيص التجاري، وتم إغلاق المكان وفقًا للأمر لمدة 21 يوما.

أغلقت الشرطة محلا تجاريا في قرية يركا بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، بأمر إداري لمدة 21 يوما.

ووفقا للشرطة، اليوم الأربعاء، فإنه "شرع أفراد شرطة مديرية (آشير) بأنشطة تحقيق خلال نهاية الأسبوع مع تلقي بلاغ حول شجار وإطلاق نار في المنطقة الصناعية في قرية يركا، نتيجة حادثة إطلاق النار والشجار أسفرت عن إصابة شخصين بجروح وصفت بالخطيرة".

وأضافت أنه "في غضون ذلك، خلال نشاط أفراد الشرطة في المكان تم رصد وإلقاء القبض على مقيمين غير شرعيين من سكان الضفة الغربية في المكان، وإحالتهما لمواصلة التحقيق في مركز الشرطة ومع نهاية التحقيق تم توقيفهما. كما تم إلقاء القبض على صاحب المحل التجاري (35 عاما) من سكان المكان، وإحالته إلى التحقيق في مركز الشرطة، ومع نهاية التحقيق تم إطلاق سراحه بشروط مقيدة على يد المحكمة".

وختمت الشرطة بالقول إنه "بالإضافة إلى التحقيق الجاري، تم عقد جلسة استماع لصاحب المحل التجاري، يوم أمس، على يد وحدة الترخيص التجاري، وتم إغلاق المكان وفقًا للأمر لمدة 21 يوما".