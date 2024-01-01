أم الفحم: مصرع الشاب مالك محمد  جلبوني بحادث طرق

قال أحد أفراد الطاقم الطبيّ، الذي وصل إلى مكان وقوع الحادث: "وقع الحادث بين سيارة ودراجة نارية. وكان سائق الدراجة النارية ملقى على جانب الطريق على مسافة كبيرة من الدراجة النارية وهو فاقد للوعي، وبدون نبض وبدون تنفُّس ويعاني من

لقي الشاب مالك محمد عبد اللطيف جلبوني، وهو في العشرين من عمره، اليوم الإثنين، مصرعه وذلك في حادث طرق وقع بالقرب من قرية أم الريحان، بين مركبة خاصة ودراجة نارية.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة أم الفحم، حينما كان جلبوني يقود دراجة نارية.

وعملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ومحاولة الإبقاء على حياته بعمليات الإنعاش، إلا أنها أقرّت وفاته متأثرًا بإصابته الحرجة.

وأُحيلت سائقة المركبة التي أُصيبت بجراح طفيفة إلى مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة، لاستكمال تلقي العلاج.

من موقع الحادث

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ، الذي وصل إلى مكان وقوع الحادث: "وقع الحادث بين سيارة ودراجة نارية. وكان سائق الدراجة النارية ملقى على جانب الطريق على مسافة كبيرة من الدراجة النارية وهو فاقد للوعي، وبدون نبض وبدون تنفُّس ويعاني من إصابات متعددة في جسده".

وتابع: "قدمنا ​​له العلاج الطبي، وأجرينا له عمليات إنعاش، ولكن إصابته كانت حرجة، واضطررنا لإقرار وفاته على الفور".

وأشارت معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023.

ويستدل من تقرير أصدرته جمعية "ضوء أخضر (أور يروك)"، مؤخّرا، أن 356 شخصا قد لاقوا مصارعهم في حوادث مرورية في العام 2023، بزيادة نحو 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتبين أنه خلال العام 2023، بلغ عدد حوادث الطرق المميتة 333 حادثا مقابل 319 حادثا مميتا في العام 2022، أي بزيادة قدرها نحو 5%. وفي حوادث الطرق المميتة خلال العام 2023، قُتل 35 طفلا دون سن 14 عاما، وهو أعلى رقم في العقد الماضي.