اعتقال شابين من اللد بشبهة محاولة قتل سائق شاحنة

وفقا للشبهات فإن الشابين تتبعا سائق الشاحنة بواسطة دراجة نارية وأطلقا النار عليه دون أن يصاب سائق الشاحنة بأذى.

اعتقلت الشرطة، فجر اليوم الإثنين، شابين في العشرينيات من العمر، من سكان مدينة اللد على شارع 200، وذلك بشبهة ضلوعهما في جريمة إطلاق نار لقتل سائق شاحنة من سكان المنطقة.

ووفقا للشبهات فإن الشابين تتبعا سائق الشاحنة بواسطة دراجة نارية وأطلقا النار عليه دون أن يصاب سائق الشاحنة بأذى.

وصرحت الشرطة أنها اعتقلت المشتبهين بعد أن اصطدمت الدراجة بحاجز للشرطة وأصيبا وبحوزتهما مسدس يعتقد بأنه استُخدم في جريمة إطلاق النار.

وأضافت الشرطة أن المشتبهين أصيبا بجروح وصفت بأنها متوسطة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومن المزمع إحالة المشتبهين للتحقيق مع انتهاء الإجراءات الطبية.

يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في العام 2023 بلغ 227، وهي لا تشمل مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتلة.