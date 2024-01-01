تصريح ادعاء ضد شخص من وادي عارة طعن زوجته أمام أولادهما

محكمة الصلح في الخضيرة قامت بتمديد اعتقال المشتبه به من فترة إلى أخرى، واليوم تم تقديم تصريح ادعاء ضده قبل تقديم لائحة اتهام.

قدمت النيابة العامة تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد شخص من منطقة وادي عارة اعتدى على زوجته وطعنها 5 مرات أمام أولادهما.

ووفقا للشرطة، اليوم الإثنين، "فتحت الشرطة في أم الفحم تحقيقا، يوم 18.12.2023، مع تلقيها بلاغا حول شخص وصل إلى عيادة محلية وادعى بأنه تناول دواء، وقتل زوجته".

وأضافت أن "أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان اعتقلوا المشتبه به من منطقة وادي عارة ونقلت الطواقم الطبية زوجته لتلقي العلاج".

ولفتت إلى أن "التحقيقات التي أجريت مع المشتبه به أشارت إلى أنه قام بطعن زوجته 5 مرات أمام أولادهما".

وختمت الشرطة بالقول إن "محكمة الصلح في الخضيرة قامت بتمديد اعتقال المشتبه به من فترة إلى أخرى، واليوم تم تقديم تصريح ادعاء ضده قبل تقديم لائحة اتهام".