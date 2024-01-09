الطيرة: إصابة خطيرة لمسن في حادث دهس

أسفر حادث دهس في مدينة الطيرة عن إصابة مسن (75 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب مسن، يبلغ 75 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس وقع بمدينة الطيرة، مساء اليوم الثلاثاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس.

وقال المضمد محمد منصور، إن "المصاب كان على الشارع ويعاني من إصابة في الرأس، وعلى الفور قدمنا له الإسعافات الأولية ونقلناه إلى المستشفى على وجه السرعة".

وأحيل المصاب إلى مستشفى "بيلنسون" لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.