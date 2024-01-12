جديدة المكر: إصابة خطيرة لشخصين في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في جديدة المكر عن إصابة شخصين بجراح خطيرة، أحيلا على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب شخصان، يبلغان من العمر 40 و35 عاما، بجراح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة جديدة المكر، اليوم الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، العلاجات الأولية للمصابين إذ عانيا من جروح خطيرة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

5 قتلى عرب منذ مطلع العام الجاري

ويأتي ذلك فيما تتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بشكل متصاعد وخطير، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 5 أشخاص بينهم شابة في جرائم قتل ارتكبت بالمجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.