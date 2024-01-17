حظر نشر في ملف جريمة قتل أسمهان قدورة

وفقا لتصريح الشرطة، صباح اليوم، فإنه "في إطار أمر حظر النشر في هذه القضية، يمكن القول إن هناك تطورا في التحقيق".

استصدرت الشرطة من المحكمة أمرا يُحظر بموجبه نشر أية تفاصيل حول جريمة قتل أسمهان قدورة (45 عامًا) من قرية نحف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، يوم 5 كانون الثاني/ يناير 2024، إذ وُجدت جثتها داخل سيارتها في منطقة مفتوحة بالقرب من مفرق كفر ياسيف.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الأربعاء، فإنه "في وحدة مكافحة الجريمة في مديرية (آشير) لواء الساحل، يتواصل التحقيق في قضية مقتل امرأة من سكان قرية نحف، التي وقعت في تاريخ 05.01.2024 في منطقة مفتوحة بالقرب من شارع رقم 85. وذلك في إطار أمر حظر النشر في هذه القضية، يمكن القول إن هناك تطورا في التحقيق".

يذكر أنه تم العثور، في حينه، على جثة ضحية جريمة القتل داخل السيارة وعليها آثار عنف، وهناك اشتباه بأنها تعرّضت للاعتداء والقتل. وأكدت الطواقم الطبية أن الضحية كانت فاقدة للوعي، أجريت لها الفحوصات الطبية، لكنها كانت بلا نبض ولا تنفس، واضطر الطاقم الطبي إلى إعلان وفاتها على الفور.