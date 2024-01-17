وفاة الشاب نجيب حسن زيتون من نحف متأثرا بإصابته في حادث طرق

أقرت وفاة الشاب نجيب حسن زيتون من بلدة نحف، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته في حادث طرق وقع قبل عشرة أيام.

أُعلن، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في قرية نحف عن وفاة الشاب نجيب حسن زيتون (20 عاما) متأثرا بإصابته بجروح خطيرة في حادث طرق مروع وقع بين ثلاث مركبات خصوصية، على شارع 85 بالقرب من قريتي البعنة ودير الأسد في منطقة الشاغور، شمالي البلاد، مساء يوم 7 كانون الثاني/ يناير 2023.

وكان الشاب حسين قاسم زيتون (18 عاما) من نحف، قد لقي مصرعه على الفور في الجادث، كما أصيب آخرون بجروح متفاوتة.

وفي سياق متصل، يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 15 شخصا، بينهم 4 مواطنين عرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.