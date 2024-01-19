أم الفحم: وقفة احتجاجية مطالبة بوقف الحرب المتواصلة على غزة

رفع المتظاهرون في الوقفة لافتات مطالبة بوقف الحرب على غزة، كتب على بعض منها "أوقفوا الحرب الدموية على قطاع غزة"، "لا للاعتقالات الإدارية الاحتلالية"، "الاحتلال أساس البلاء".

جانب من الوقفة على مدخل أم الفحم (عرب 48)

شارك عدد من أهالي أم الفحم اليوم الجمعة في وقفة احتجاجية على مدخل المدينة، وذلك تنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 105 أيام.

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وكان بين المشاركين في الوقفة التي دعت إليها الجبهة في أم الفحم، العديد من النشطاء والقيادات من المدينة بينهم رئيس البلدية د. سمير محاميد.

ورفع المتظاهرون في الوقفة لافتات مطالبة بوقف الحرب على غزة، كتب على بعض منها "أوقفوا الحرب الدموية على قطاع غزة"، "لا للاعتقالات الإدارية الاحتلالية"، "الاحتلال أساس البلاء".

وهتف المتظاهرون في الوقفة وطالبوا بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أهالي غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال الطالب باسل إغبارية، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "من المهم أن يشارك الأهالي في مناطق الـ48 بمثل هذه الوقفات المطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة وما يحصل في الضفة الغربية".

وأضاف "من المهم أن يكون صوتنا واضحا في الداخل ضد هذه الجرائم التي تنتهك الإنسانية، وأيضا من المهم التعبير عن آرائنا بشكل واضح".

وختم إغبارية بالقول "على الأجيال الشابة والناشئة في مجتمعنا المشاركة في الوقفات والاحتجاجات الرافضة للحرب، ومن أجل ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الشباب".