النقب: مصرع طفل في حادث انقلاب دباب

أسفر حادث انقلاب دباب عن مصرع طفل (10 سنوات) متأثرا بجراحه الحرجة في منطقة النقب.

من مكان الحادث (شاشة)

لقي طفل، يبلغ 10 سنوات من العمر، مصرعه في حادث انقلاب دباب بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم السبت.

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وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن الطفل نقل إلى طواقمها في مفرق اللقية، والتي لم يكن أمامها سوى إقرار وفاته متأثرا بإصابته بالحرجة.

وقال مضمدان، إن "الطفل وصل إلينا وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس وعانى جروحا حرجة من جراء انقلاب دباب حسبما ذكروا لنا، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته إثر إصابته الحرجة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وحيثيات الحادث.