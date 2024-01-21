مصرع عامل إثر سقوطه من علو في كفار سابا

أسفر حادث عمل وقع في مدينة كفار سابا، بعد ظهر اليوم الأحد، عن مصرع عامل، في الخمسينيات من العمر.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي عامل (50 عاما) مصرعه إثر سقوطه من علو في مدينة كفار سابا، بعد ظهر اليوم الأحد.

ووفقا لمصادر طبية فإنه بعد سقوطه من ارتفاع أثناء أعمال ترميم منزل في كفار سابا، قدّم طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاج الطبي للعامل، لكنه اضطر إلى إقرار وفاته في نهاية عمليات الإنعاش.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، أن 5 عمال بينهم 3 عرب، لقوا مصارعهم في حوادث العمل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم.

ووفقا لجمعية "عنوان العامل" فإن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد خلال العام الماضي 2023، في حين أصيب 728 عاملا غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.