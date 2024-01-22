مصرع رجل جراء حادث طرق قرب الفريديس

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع بالقرب من الفريديس وبلدة زخرون يعقوب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة رجل (60 عاما)، تأثرا بإصابته الحرجة.

لقي رجل في الستينيات من عمره مصرعه وأصيب آخر بجراح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء حادث طرق وقع صباح اليوم الإثنين، قرب الفريديس.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع بالقرب من الفريديس وبلدة زخرون يعقوب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة رجل (60 عاما)، تأثرا بإصابته الحرجة.

ونقلت طواقم الإسعاف رجل آخر (70 عاما)، وصفت حالته بين الطفيفة والمتوسطة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الطرق الذي وقع على شارع 7011 بمساره قرب زخرون يعقوب، حيث أتضح أن الحادث نجم عن تصادم بين دباب ومركبة خصوصية.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 20 شخصا، بينهم 9 مواطنين عرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.