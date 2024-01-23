مصرع محمد صلاح عاصلة من عرابة إثر انهيار جدار

لقي محمد صلاح عفوني عاصلة (46 عاما) من عرابة البطوف مصرعه إثر حادث عمل في منزله بوادي العين في المدينة، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن عاصلة أصيب بجروح بالغة الخطورة إثر انهيار جدار أثناء أعمال البناء في بيته، وتم نقله إلى مستشفى بوريا للعلاج، إلا أن كافة المحاولات لإنقاذ حياته باءت بالفشل واضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاته.

وكان مستشفى بوريا قد أعلن، بعد ظهر اليوم، في بيان أصدره أنه "وصل إلى المركز الطبي تسافون (بوريا) مصاب يبلغ من العمر 46 عاما من مدينة عرابة، حيث تعرض للإصابة بصورة حرجة بسبب انهيار حائط عليه، وقد وصل المصاب إلى المركز الطبي بدون نبض، وحاولت طواقم الأطباء إنقاذ حياته إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم إعلان وفاته".

وسادت أجواء من الحزن والأسى بين أقارب ضحية الحادث، وتوافد عدد من الأهالي لمواساة العائلة والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، أن 6 عمال بينهم 4 عرب، لقوا مصارعهم في حوادث العمل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم.

ووفقا لجمعية "عنوان العامل" فإن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد خلال العام الماضي 2023، في حين أصيب 728 عاملا غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.